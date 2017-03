Erdogan wirft Yücel Spionage vor

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel „Spionage“ vorgeworfen. Dieser sei ein kurdischer Aktivist und „deutscher Agent“, sagte Erdogan heute bei einer Rede in Istanbul. Der Fall des in der Türkei einsitzenden Korrespondenten der Zeitung „Die Welt“ hat in den vergangenen Tagen für erhebliche Spannungen zwischen Ankara und Berlin geführt.

Verbalangriffe auf deutsche Behörden

Der Präsident zeigte sich verärgert über die Absage mehrerer Redeauftritte seiner Minister in Deutschland zum Zweck des Werbens für die umstrittene Reform der türkischen Verfassung. Die türkischen Minister dürften dort nicht sprechen, während Vertreter verbotener Kurdenorganisationen öffentlich das Wort ergreifen dürften, klagte Erdogan.

Mit Blick auf die deutschen Behörden sagte Erdogan: „Sie müssen wegen Unterstützung und Beherbergung von Terrorismus vor Gericht gestellt werden.“

Niederlande gegen Erdogan-Auftritt

Die niederländische Regierung sprach sich unterdessen gegen einen Wahlkampfauftritt Erdogans in Rotterdam aus. Man werde Ankara darüber informieren, dass dies ein „unerwünschter“ Schritt sei.

Zuvor hatte der Chef einer Vereinigung von Türken in den Niederlanden betont, der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu plane, an der für 11. März geplanten Wahlkampfveranstaltung teilzunehmen. In den Niederlanden selbst findet am 15. März eine Parlamentswahl statt, bei der der Rechtspopulist Geert Wilders laut Umfragen stark dazugewinnen dürfte.