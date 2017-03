Gauck und Van der Bellen: Gemeinsam gegen Nationalismus

Bundespräsident Joachim Gauck und sein österreichischer Amtskollege Alexander Van der Bellen haben gemeinsam zum Widerstand gegen europakritische und nationalistische Tendenzen aufgerufen. Der Einfluss dieser Strömungen in Europa sei derzeit viel größer als in der Vergangenheit, sagte Gauck auf einer Pressekonferenz mit Van der Bellen heute in Berlin. Dem müsse ein „Europa der Solidarität“ entgegengesetzt werden.

Zwar seien einige Kompetenzen möglicherweise besser bei den Nationalstaaten angesiedelt, sagte Gauck. „Aber wir wollen nicht alles rückabwickeln.“ Auch bei kritischen Themen wie dem Flüchtlingszuzug müsse immer das Verbindende in den Vordergrund gestellt werden.

APA/dpa/Michael Kappeler

„Tragische Fehlentscheidung“

Von der Bellen erklärte: „Nationale Souveränität ist eine Illusion.“ Und: „Es gibt überhaupt keinen Grund, in vorauseilendem Gehorsam vor den Vertretern der Kleinstaaterei in die Knie zu gehen.“ Das „Brexit“-Votum der Briten sei eine „tragische Fehlentscheidung“ gewesen.

Es habe aber vielen vor allem jüngeren Menschen die Augen geöffnet. „Sie haben verstanden, dass es um ihre Zukunft geht.“ Gauck lobte Van der Bellen: „Sie sind für viele Deutsche ein Sympathieträger.“

Van der Bellens Spitze gegen Erdogan

Während sich Gauck zum aktuellen Streit rund um geplante Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, darunter Präsident Reccep Tayyip Erdogan, in Deutschland äußerst zurückhaltend äußerte, sprach Van der Bellen offen sein Missfallen aus: „Immerhin leben 220.000 Österreicher in Deutschland, aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, in Deutschland Wahlkampf zu machen“, sagte er. Der türkische Justizminister bewege sich „auf sehr glattem Grund“, wenn er meine, Deutschland schränke die Grund- und Freiheitsrechte ein. „Die Grund- und Freiheitsrechte wurden nicht erkämpft für die Macht eines Ministers, im Ausland Wahlkampf zu machen“, sagte Van der Bellen.