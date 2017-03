Fillons Wahlkampfchef tritt zurück

Der Wahlkampfleiter des massiv unter Druck geratenen französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon tritt zurück. Sein Rücktritt sei „unwiderruflich“ und trete Sonntagabend in Kraft, sagte Patrick Stefanini der Zeitung „Liberation“. Die Zeitung „Le Journal du Dimanche“ hatte zuvor einen Brief veröffentlicht, bei dem es sich um das Rücktrittsschreiben Stefaninis handeln soll.

Fillon ruft Anhänger zu Demo auf

Fillon forderte unterdessen seine Anhänger zum Widerstand auf. In einer Videobotschaft rief er sie am Abend auf, am Sonntag an einer Demonstration in Paris teilzunehmen.

„Ich erwarte euch zahlreich, sehr zahlreich, um allen zu zeigen, was der Wille der Aktivisten Frankreichs ist“, sagte Fillon. Zuvor hatten eine Reihe von Politikern aus seinem Lager den Ex-Premierminister aufgerufen, auf seine Kandidatur zu verzichten.

Justiz ermittelt

Fillon steht seit Wochen wegen des Verdachts einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten unter Druck. Die Justiz ermittelt. Die Demonstration in der Nähe des Eiffelturms war bereits am Mittwoch angekündigt worden, die Teilnehmer sollen Fillon ihre Unterstützung bekunden. Der Konservative hatte das Vorgehen der Ermittlungsbehörden mehrfach scharf angegriffen und zuletzt von einer „politischen Ermordung“ gesprochen.

Juppe steht bereit

Sollte sich Fillon zurückziehen, könnte der frühere französische Premierminister Alain Juppe ihn ersetzen. Das hieß es heute aus Juppes Umfeld.

Reuters/Charles Platiau

Bisher hatte der Bürgermeister von Bordeaux abgelehnt, für Fillon einzuspringen, sollte dieser wegen der Scheinbeschäftigungsaffäre auf seine Kandidatur verzichten. Bedingung für Juppe, so die Einschätzung in Paris, wäre aber, dass Fillon zurücktritt und Juppe bittet, an seiner Stelle ins Rennen zu gehen.

Eine aktuelle Umfrage des Meinunsforschungsinstituts Odoxa räumt Juppe, sollte er Fillon ersetzen, Chancen ein, auf dem ersten Platz zu landen. Juppe würde laut der Umfragemit 26,5 Prozent in eine Stichwahl gegen den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron einziehen (25 Prozent). Die rechtsextreme Front-National-Kandidatin Marine Le Pen läge mit 24 Prozent auf dem dritten Platz. Sollte Fillon auf seinem Antritt beharren, würde er laut Umfragen im Moment weit abgeschlagen auf Platz drei landen.