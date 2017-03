OMV verkauft türkische Tankstellentochter

Die börsennotierte OMV verkauft ihre türkische Tankstellentochter OMV Petrol Ofisi an die Schweizer Vitol-Gruppe. Das teilte der österreichische Öl- und Gaskonzern am Abend in einer Aussendung mit.

Der Gesamtwert der Transaktion betrage 1,368 Mrd. Euro. Der OMV-Aufsichtsrat habe die Transaktion bereits genehmigt. Der Deal sei bereits unterzeichnet, sagte ein OMV-Sprecher zur APA.

Der Abschluss der Transaktion werde spätestens im dritten Quartal 2017 erwartet und stehe unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen, einschließlich relevanter behördlicher Genehmigungen.