Erste Liga: LASK rückt Aufstieg immer näher

Der LASK ist dem Aufstieg in die Bundesliga auch in der 22. Runde der Ersten Liga näher gekommen. Die Linzer lagen gestern Abend gegen Wacker Innsbruck zwar lange in Rückstand, feierten aber schließlich noch einen 3:1-Heimsieg und bauten damit den Vorsprung auf Aufstiegskonkurrent Austria Lustenau auf neun Punkte aus. Die Vorarlberger waren zuvor gegen Kapfenberg nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.

