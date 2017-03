Ski alpin: Drei Kugeln liegen für Hirscher bereit

Nach den Festspielen bei der Ski-WM in St. Moritz könnte ÖSV-Star Marcel Hirscher der herausragenden Saison auch im Weltcup schon am Wochenende in Kranjska Gora vorzeitig die Krone aufsetzen. Passiert im Riesentorlauf heute und im Slalom morgen kein größeres Wunder, wird der 28-jährige Salzburger mit drei Kugeln aus Slowenien heimkehren.

Hirscher weiß, dass „die Chancen nicht schlecht stehen“, bleibt aber trotz des historischen sechsten Triumphs im Gesamtweltcup vor Augen wie üblich zurückhaltend.

