Europol will für Kampf gegen IS Daten von US-Armee

Im Kampf gegen Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Europa setzt die europäische Polizeibehörde Europol einem Medienbericht zufolge auf Daten der US-Streitkräfte etwa in Syrien und im Irak.

Dabei geht es nach Angaben deutscher Medien etwa um Fingerabdrücke auf erbeuteten Waffen, DNA-Spuren nach Sprengstoffattentaten oder von getöteten Kämpfern des IS. Ranghohe EU-Vertreter arbeiteten derzeit an einer entsprechenden Zusammenarbeit mit der US-Bundespolizeibehörde FBI. Diese Kooperation sehe vor, dass das FBI eigene DNA-Daten und Informationen wie Fingerabdrücke zu mutmaßlichen Terroristen an Europol weiterleitet, heißt es.