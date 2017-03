China will Militärausgaben erneut deutlich steigern

China will seinen Militäretat in diesem Jahr „um etwa sieben Prozent“ erhöhen, wie die Sprecherin des Volkskongresses, Fu Ying, heute vor der Presse in Peking erklärte. Die Erhöhung liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, als ein Zuwachs von 7,6 Prozent eingeplant war.

Nach Angaben von ausländischen Experten sind allerdings nicht alle Militärausgaben im offiziellen Verteidigungshaushalt enthalten. Das Stockholmer Friedensinstitut Sipri schätzt die wahren Ausgaben um 50 Prozent höher ein.