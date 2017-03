Kanada weist Niederländer nach fast 60 Jahren aus

Ein Niederländer, der 1958 - noch als Baby - nach Kanada gekommen und später straffällig geworden ist, soll am Montag in die Niederlande abgeschoben werden.

Der Schritt erfolgt auf Anordnung eines Gerichts in Vancouver nach einem neunjährigen Rechtsstreit. Der 59-jährige Len Van Heest, der unter einer bipolaren Störung leidet, kam über die Jahre mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt - seinen Angaben nach in den manischen Phasen seiner Krankheit, die sich mit depressiven Phasen abwechseln.

„Lebenslange Strafe“

Van Heest, der kein Niederländisch spricht, möchte bei seiner 81-jährigen Mutter in Kanada bleiben. Er habe für die Fehler, die er begangen habe, bezahlt, sagte er vergangenen Monat in einem Fernsehinterview. Dennoch bekomme er nun eine lebenslange Strafe, so der Mann, der zwischen den 1970er Jahren und 2013 unter anderem wegen Alkohol- und Drogenmissbrauchs immer wieder straffällig wurde.

Der Richter verurteilte Van Heest nach einem noch von der konservativen Vorgängerregierung eingeführten Gesetz, nach dem jeder Ausländer ausgewiesen werden kann, der in Kanada zu einer mehr als sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wird.