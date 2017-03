110 Feuerwehrleute bei Großeinsatz in Niederösterreich

In der Nacht auf heute ist in einer Scheune in (Niederösterreich) ein Brand ausgebrochen. Weil die Flammen auf andere Gebäude überzugreifen drohten, rückten insgesamt 110 Feuerwehrleute aus.

Mehr dazu in noe.ORF.at