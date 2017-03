Fußball: Bayern vor Köln gewarnt

In der deutschen Bundesliga beginnt das letzte Saisondrittel. Der Kampf um Titel, Europacup-Plätze und gegen den Abstieg geht in die heiße Phase. Vor allem Rekordmeister Bayern München hat zuletzt groß aufgespielt und will die Form auch beim 1. FC Köln von Trainer Peter Stöger ausspielen. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gab sich zwar zuversichtlich, versuchte aber gleichzeitig auf dem Boden zu bleiben: „Köln hat seit April 2016 kein Heimspiel mehr verloren“, warnte der 57-Jährige vor dem Auswärtsmatch. „Aber ich habe Vertrauen in mein Team, denn wir sind gut drauf.“

