Türkischer Justizminister attackiert Deutschland scharf

Der türkische Justizminister Bekir Bozdag hat Deutschland vorgeworfen, Menschenrechte „mit Füßen zu treten“. Zugleich bezeichnete er heute die Absage seines Auftritts am Donnerstag im baden-württembergischen Gaggenau erneut als „faschistisches Vorgehen“.

„Das Vorgehen gegen uns ist ein faschistisches Vorgehen und eines, das demokratische Werte verletzt. Es tritt die deutsche Verfassung und die Menschenrechtsverträge, an die Deutschland gebunden ist, mit Füßen“, sagte Bozdag laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Bozdag trat in der zentralanatolischen Stadt Yozgat auf. Die Absagen von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland haben in Ankara einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Auch die Niederlande wollen inzwischen einen Wahlkampfauftritt von Präsident Recep Tayyip Erdogan untersagen.

