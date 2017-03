Erste Liftsperren wegen Föhnsturms

Der erwartete Föhnsturm hat heute Vormittag in einigen Skigebieten in Salzburg schon zu Liftsperren geführt - unter anderem im Gasteiner Tal (Pongau), auf der Schmittenhöhe bei Zell am See (Pinzgau) oder am Kitzsteinhorn bei Kaprun (Pinzgau).

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Sturmwarnung lässt Funkenzünfte zittern

Der angesagte Föhnsturm macht den Funkenzünften in Vorarlberg einen Strich durch die Rechnung. In einigen Gemeinden wurde das traditionelle Funkenabbrennen am Samstag bereits abgesagt oder auf Sonntag verschoben.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at