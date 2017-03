LH Wallner gegen „türkischen Wahlkampf in Vorarlberg“

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich heute gegen einen türkischen Wahlkampf in Vorarlberg verwehrt. „Türkische Innenpolitik hat in Vorarlberg nichts verloren“, betonte der Landeschef, der die Kritik der Alevitischen Glaubensgemeinschaft an einem in den Kinos angelaufenen Erdogan-Film unterstützt.

