Neuer Kreuzfahrtriese „Norwegian Joy“ sticht bald in See

Auf der Meyer Werft im deutschen Papenburg hat das 324 Meter lange Kreuzfahrtschiff „Norwegian Joy“ sein Baudock verlassen. Das laut der Werft derzeit viertgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt ist das neueste Flaggschiff der US-Reederei Norwegian Cruise Line und ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt. Es soll Ende April abgeliefert werden.

Voraussichtlich in vier Wochen soll der Luxusliner über die Ems in die Nordsee überführt werden. Das Schiff bietet Platz für 4.200 Passagiere. Im Sommer sticht die „Norwegian Joy“ erstmals von China aus in See. Mehrere hundert Zuschauer, viele davon mit Wohnwagen oder Wohnmobil angereist, verfolgten das Ausdocken des Kreuzfahrtriesen.