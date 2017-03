Sentinel-2B: Der fünfte Umweltsatellit ist startklar

Am Dienstag will die Europäische Weltraumorganisation (ESA) den Umweltsatelliten Sentinel-2B ins All schicken. In einer Höhe von 800 Kilometern soll er gemeinsam mit seinem Zwilling Sentinel-2A die Erde umrunden und so genaue Aufnahmen der Erdoberfläche liefern wie nie zuvor. Vier Sentinel-Satelliten sind bereits im All.

