Weitere Hinweise auf Giftgas bei Kämpfen um Mossul

Hinweise auf einen Einsatz von Giftgas bei den Kämpfen um die irakische Großstadt Mossul mehren sich. Nach dem Roten Kreuz berichtete heute auch die UNO von Patienten, die entsprechende Verletzungen aufwiesen.

Seit Mittwoch seien zwölf Menschen behandelt worden, die möglicherweise mit chemischen Kampfstoffen in Kontakt gekommen seien, teilte die UNO heute mit. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden in einem Krankenhaus in der Nähe von Mossul fünf Kinder und zwei Frauen wegen Verletzungen, die durch Giftgas entstanden sein könnten, behandelt. Die irakische Armee versucht gerade mit internationaler Hilfe, die letzte Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak zurückzuerobern.

Typische Symptome

Der UNO zufolge wiesen vier Verletzte starke Symptome eines Hautkampfstoffes auf, der Blasen auf der Haut, Augenreizungen, Erbrechen und Hustenreiz verursacht. Die Patienten seien mit den chemischen Stoffen im Osten von Mossul in Berührung gekommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzte zusammen mit den Gesundheitsbehörden vor Ort einen Notfallplan in Kraft.

Nachdem die irakischen Streitkräfte mit US-Unterstützung im Jänner nach rund dreimonatigen Kämpfen den Ostteil der Stadt eingenommen hatten, starteten sie vor zwei Wochen die Offensive auf den Westteil der Stadt. Es wird angenommen, dass sich noch mehrere tausend IS-Kämpfer in Mossul aufhalten, darunter viele aus Ländern des Westens.