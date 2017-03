Pühringers Nachfolger Stelzer steht zu Koalition mit FPÖ

Am 6. April ist es so weit: Da verabschiedet sich mit Josef Pühringer ein ÖVP-Urgestein der österreichischen Politik in den Ruhestand. Pühringers Nachfolger als Landeshauptmann in Oberösterreich und Landesparteichef wird der 50-jährige Thomas Stelzer.

In der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“ lobte der künftige Chef der schwarz-blauen Regierung heute die bestehende Koalition mit den Freiheitlichen, die für ihn auch ein Modell für den Bund sein könnte, und die „Strahlkraft“ von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP). Er steht auch zu der neuen harten Linie gegenüber abgelehnten Asylwerbern und den Kürzungen bei der Mindestsicherung für Asylberechtigte in seinem Bundesland. Kurz habe mit seiner Linie in der Ausländerfrage die ÖVP insgesamt auf den richtigen Weg gebracht, so Stelzer.

