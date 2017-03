Castorf verabschiedet sich von Berlin mit „Faust“-Spektakel

Als letzte große, mit vielen Stars besetzte Inszenierung an der Berliner Volksbühne hat Frank Castorf seine Version von Goethes „Faust“ gezeigt - sieben Stunden lang. Als die Aufführung heute kurz nach 1.00 Uhr endete, applaudierten sich Schauspieler und Zuschauer gegenseitig.

Zahlreiche Slapstick-Nummern

Der 65-jährige Castorf gab sich beim Verbeugen gewohnt lässig und kaute Kaugummi. Applaus und Jubel der Zuschauer, die durchgehalten hatten, waren enorm. Die Titelrolle spielte Castorf-Schauspieler und Ex-„Tatort“-Kommissar Martin Wuttke. Er steht als greiser Faust auf der Bühne. Vor allem aber wurde er als reichlich lächerlicher Mann gezeigt, dem Castorf zahlreiche Slapstick-Nummern verpasste. An der Seite des sexbesessenen Mephisto (Marc Hoseman) durcheilte Faust mal per U-Bahn, mal auf einem Dreirad sein Schicksal.

„Kolonialisierung“ am Beispiel Algerien

Castorf verknüpfte seine „Faust“-Variation mit dem Thema „Kolonialisierung“ - gespiegelt am Beispiel Algeriens. Ausstatter Aleksandar Denic hat dafür auf der Drehbühne einen kolonial-französisch angehauchten Bau mit Metrostation, einer Bar, einem Höllenschlundeingang, vielen Balkonen, Kino und einem Hof voller Ölfässer gebaut. Die hinter den Wänden verborgenen Innenräume wurden ausgiebig mit Kameras erkundet, das Geschehen dort auf Videoleinwände übertragen.

Die Inszenierung überraschte zunächst damit, dass Goethes zweiteiliges Drama gut zu erkennen ist. Denn anfangs wurde vor allem die Gretchen-Geschichte erzählt. Doch je länger der Abend dauerte, umso unverständlicher wurde er. Das mit vielen Kalauern gespickte Puzzle aus Schabernack, Musical und Melodram, Agitprop und Albernheit war oft nur sehr schwer zu entschlüsseln.

Die Schauspieler agierten durchweg mit Verve. Neben Wuttke stachen Sophie Rois als Hexe und Famulus sowie Alexander Scheer mit einer kabarettistischen Parodie auf Castorfs umstrittenen Nachfolger Chris Dercon heraus. Sie lieferten einige Kabinettstückchen.

"Eine „kleine Inszenierung soll folgen“

Ganz will Castorf auch nach seinem „Faust“-Projekt noch nicht von seiner Volksbühne lassen. „Eine ‚kleine Inszenierung‘, was immer das heißen mag, soll im Juni noch folgen“, kündigte das Theater an. Nach einem Vierteljahrhundert als Intendant verlässt Castorf die Volksbühne dann mehr oder weniger freiwillig.