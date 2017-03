Nordische WM: Stadlober läuft zu nächstem Topplatz

Teresa Stadlober hat sich mit einem weiteren Spitzenplatz von der Weltmeisterschaft in Lahti verabschiedet. Die Salzburgerin lief heute im 30-km-Massenstart erneut in die Weltspitze und schaffte es nach Rang sechs im Skiathlon als Achte erneut in die Top Ten. Im Kampf um die Medaillen hatte Stadlober aber so wie der Rest der Welt nichts zu bestellen. Die Plätze eins bis vier gingen an das norwegische Team - mit „Königin“ Marit Björgen an der Spitze.

