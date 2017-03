Türkei kündigt weitere Ministerauftritte in Deutschland an

Die türkische Regierung will trotz wachsender Kritik weiter in Deutschland für das umstrittene Verfassungsreferendum werben. Außenminister Mevlut Cavusoglu kritisierte bei einem Wahlkampfauftritt heute in der Südtürkei Beschränkungen und Auftrittsverbote in Deutschland und den Niederlanden als undemokratisch und kündigte weitere Veranstaltungen an.

„Keiner von euch kann uns daran hindern“, sagte er vor Anhängern. „Wir können überall hingehen, wo wir wollen, unsere Bürger treffen, unsere Treffen abhalten“, sagte der Außenminister.

Türkischer Minister offenbar doch bei Veranstaltung in Köln

Offenbar soll der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci nun doch in Köln auftreten. Ein Sprecher der Kölner Polizei sagte am Abend, die Kölner Polizei sei informiert, dass tags darauf eine derartige Veranstaltung geplant sei. Da es sich aber um eine „privatrechtliche Veranstaltung“ handle, sei die Polizei dort nicht im Einsatz. Der Minister soll davor auch bei einer Kulturveranstaltung in Leverkusen auftreten.

Am Donnerstag hatte die Stadt Köln erklärt, einen von einer türkischen Organisation für eine Veranstaltung mit Zeybekci angefragten Saal nicht bereitzustellen. Die Sicherheitsvorkehrungen für einen Auftritt des türkischen Ministers seien kurzfristig schwer zu organisieren, hieß es zur Begründung. Am Donnerstag und Freitag waren auch im baden-württembergischen Gaggenau sowie in Frechen bei Köln von Seiten der Kommunen Veranstaltungen mit Auftritten türkischer Minister abgesagt worden.

Yücel-Verhaftung belastet Beziehungen zusätzlich

Die Kundgebungen stehen in der Kritik, weil eine Verfassungsänderung dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erheblich mehr Machtfülle geben würde. Schon jetzt wird ihm von Kritikern vorgeworfen, autoritär zu regieren. Zudem sorgt die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel für massive Kritik. Erdogan hatte die Spannungen am Freitagabend mit neuen Vorwürfen weiter angeheizt.

Yücel sei ein Mitglied der verbotenen Kurden-Partei PKK und deutscher Agent, der sich einen Monat lang in der deutschen Botschaft versteckt habe, sagte Erdogan. Das Auswärtige Amt nannte die Vorwürfe abwegig.

Erdogan: „Beihilfe zum Terrorismus“

Erdogan kritisierte auch das Auftrittsverbot in Deutschland. Die dafür Verantwortlichen sollten wegen „Beihilfe zum Terrorismus“ belangt werden, sagte er.

Yücel hatte sich vor mehr als zwei Wochen freiwillig der Polizei für eine Befragung gestellt und sitzt seither im Gefängnis. Ihm wurde bislang die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er hat die Beschuldigungen zurückgewiesen.

Krisendiplomatie im Hintergrund

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte unterdessen mit dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Über Inhalte wurde nichts mitgeteilt. Tags darauf ist ein weiterer Auftritt eines türkischen Ministers in Deutschland geplant. In der kommenden Woche will der deutsche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel seinen Kollegen Cavusoglu treffen.