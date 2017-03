Fußball: Bayern ziehen im Schongang davon

Der FC Bayern München hat das Remis von Verfolger Leipzig in der 23. Runde in der deutschen Bundesliga souverän ausgenutzt. Der Titelverteidiger gab sich heute beim Gastspiel in Köln keine Blöße und vergrößerte seinen Vorsprung in der Tabelle auf die Leipziger auf sieben Punkte. Borussia Dortmund pirschte sich gleichzeitig näher an den zweitplatzierten Aufsteiger heran.

