Auf Kundgebung folgt Krisentreffen

Für Francois Fillon wird es im französischen Präsidentschaftswahlkampf immer enger. Der Kandidat der Konservativen ist mit Justizermittlungen, Rücktrittsaufforderungen aus der eigenen Partei, katastrophalen Umfragewerten und einem bröckelnden Wahlkampfteam konfrontiert. Dennoch hält er an seiner Kandidatur fest, und will mit einer Großkundgebung in Paris am Sonntag neue Kräfte sammeln. Spätestens tags darauf könnte für Fillon aber der Tag der Entscheidung werden - führende Vertreter seiner Partei haben am Montag ein Krisentreffen anberaumt.

