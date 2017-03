Spitzen der Republik nehmen Abschied von Oberhauser

Die Spitzenvertreter der Republik nehmen morgen Abschied von der an Krebs verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ). Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) werden Ansprachen halten, zuvor reden ÖGB-Präsident Erich Foglar und die Autorin Julya Rabinowich.

Die offizielle Trauerfeier beginnt um 13.00 Uhr in der Feuerhalle Simmering am Wiener Zentralfriedhof, sie wird wegen des beschränkten Platzangebotes in Ton und Bild vor die Halle übertragen. Zuvor - von 9.00 bis 11.00 Uhr - hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich zu verabschieden.