Mit Surfbretthalter: Wiener Straßenbahnen für Australien

Die Niederflur-Tramways, die Bombardier in Wien produziert, fahren in rund 20 Städten in Österreich, Europa, Nordamerika, Asien und Australien. In Brisbane ist die einzige Straßenbahn mit serienmäßigem Surfbretthaltern unterwegs.

Mehr dazu in wien.ORF.at