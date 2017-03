Ski alpin: Rekordsieg lässt Hirscher nicht kalt

Marcel Hirscher hat seiner Erfolgsgeschichte in Kranjska Gora mit dem sechsten Sieg im Gesamt-Weltcup ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Der Rekordsieg ging am aktuell besten Skifahrer aber nicht spurlos vorüber. „Es ist gerade ein bisschen zu viel“, zeigte sich der 28-Jährige von den Emotionen überrascht. Hirschers Blick war in der Stunde des Erfolges aber schon auf den nächsten Coup gerichtet. Denn schon heute kann der Salzburger im Slalom (9.30 Uhr, live in ORF eins) seine Kristallsammlung erweitern.

