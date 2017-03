Strache mit 98,7 Prozent als FPÖ-Chef wiedergewählt

Heinz-Christian Strache ist gestern beim Parteitag der FPÖ in Klagenfurt als Obmann wiedergewählt worden. Mit 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen erzielte er das beste Ergebnis seit Übernahme der Parteiführung. In seiner Rede stimmte Strache die Freiheitlichen auf die nächste Nationalratswahl ein: „Die Zeit für die FPÖ ist gekommen.“ SPÖ und ÖVP kritisierte er als „Ankündigungsriesen und Umsetzungszwerge“. Auf dem Parteitag wurde außerdem die Wiedereingliederung der Kärntner Freiheitlichen in die „Mutterpartei“ abgesegnet.

Mehr dazu in Bestes Ergebnis als Parteichef