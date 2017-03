Airbnb & Co.: Strengere Spielregeln in Wien

Die Vermietung von Urlaubsunterkünften übers Internet wird immer beliebter. Buchungsplattformen wie Airbnb haben in den letzten Jahren einen Boom erlebt, auch in Österreich. Privatvermieter müssen allerdings einige Regeln beachten. In Wien gilt außerdem seit Kurzem ein neues Gesetz, das die Zahlungsmoral bei den Ortstaxen heben soll.

Mehr dazu in help.ORF.at