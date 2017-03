Nicht einzelne Länder Druck aussetzen

Im Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland hat sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) für ein EU-weites Verbot solcher Auftritte ausgesprochen. Eine gemeinsame Vorgehensweise wäre sinnvoll, damit nicht einzelne Länder unter Druck der Türkei gerieten, sagte Kern der „Welt am Sonntag“. Die Regierung in Ankara trete Menschenrechte und demokratische Grundrechte mit Füßen. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel ist nicht generell gegen Auftritte. Wer in Deutschland reden wolle, müsse aber die Regeln des Rechts und Anstands wahren.

