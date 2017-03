UNO: 66.000 Menschen vor Kämpfen in Nordsyrien geflohen

Zehntausende Menschen sind nach Angaben der UNO durch die jüngsten Kämpfe in der nordsyrischen Provinz Aleppo in die Flucht getrieben worden. Alleine aus den Städten al-Bab und Tadef seien fast 40.000 Bewohner geflohen, teilte das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) heute mit. Weitere 26.000 Menschen seien aus weiter östlich gelegenen Ortschaften vertrieben worden.

Türkische Soldaten und mit ihnen verbündete syrische Rebellen hatten die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Ende Februar nach wochenlangen Kämpfen aus al-Bab vertrieben. Auch die syrische Armee kämpft mit Unterstützung der russischen Luftwaffe in Nordsyrien gegen den IS. Ihre gemeinsame Großoffensive trieb seit Ende Februar nach UNO-Angaben 26.000 Menschen östlich von Al-Bab in die Flucht.

Viele von ihnen flohen in die Region rund um Manbij. Die frühere Dschihadistenhochburg unweit der türkischen Grenze wird seit vergangenem Jahr von der kurdisch-arabischen Rebellenallianz Demokratische Kräfte Syriens (SDF) kontrolliert.