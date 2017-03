Ski alpin: Goggia gewinnt auch Super-G

Der Super-G der Damen bei der Olympiageneralprobe in Jeongseon hat heute das gleiche Siegerbild wie die Abfahrt am Tag davor gebracht. Die Italienerin Sofia Goggia feierte ihren zweiten Sieg im Weltcup, Lindsey Vonn und Ilka Stuhec belegten wie am Samstag die Ränge zwei und drei. Von den Österreicherinnen fuhr nur Weltmeisterin Nicole Schmidhofer in die Top Ten.

