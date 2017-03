Mutter rettet Kinder aus brennendem Haus in Graz

Gestern ist in einem Wohnhaus in Graz ein Kellerbrand ausgebrochen. Eine Bewohnerin bemerkte den Brandgeruch und konnte ihre beiden Kleinkinder und sich in Sicherheit bringen. Sie hatten laut Feuerwehr großes Glück.

Rauchgasvergiftung bei Zimmerbrand

Bei einem Zimmerbrand in Salzburg ist heute Vormittag eine Frau verletzt worden. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Landeskrankenhaus eingeliefert werden.

