Schwere Körperverletzung in Innsbrucker Rotlichtmilieu

Eine schwere Körperverletzung im Rotlichtmilieu in der Nacht auf heute in Innsbruck hat einen Großeinsatz von Polizei und Rettung ausgelöst. Nähere Informationen dazu will das Landeskriminalamt am Vormittag bekanntgeben.

