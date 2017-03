Hase fuhr nach Unfall unverletzt hinter Stoßstange mit

Unverletzt hat ein Hase den Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Straße im deutschen Bundesland Baden-Württemberg überstanden - und ist danach hinter der Stoßstange eines Pkw mitgefahren.

Die Lenkerin des Wagens hatte gestern auf einer Polizeiwache in der Stadt Winnenden unweit von Stuttgart einen Wildunfall gemeldet. Laut einer Mitteilung inspizierten die Beamten daraufhin den Wagen und entdeckten den Hasen hinter der vorderen Stoßstange, wo er sich in einem Gitter verfangen hatte. Das Tier hätte schließlich „nach längerem Zutun“ dazu bewogen werden können, „in eine Hundetransportbox umzusteigen“, hieß es. Darin wurde der Hase an die Unfallstelle zurückgebracht und dort freigelassen.