Müllsammler fanden in Deutschland Babyleiche

Einen grausigen Fund haben Müllsammler im niedersächsischen Landkreis Gifhorn in Deutschland gemacht. Südlich der Ortschaft Knesebeck fanden sie gestern unweit einer Straße einen Plastiksack mit einem toten männlichen Säugling darin, wie die Polizei mitteilte.

Der Leichnam wurde noch am gleichen Tag von Gerichtsmedizinern in der Medizinischen Hochschule in Hannover obduziert. „Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung des Körpers konnten jedoch weder die Todesursache noch der genaue Todeszeitpunkt bestimmt werden“, teilte die Polizei heute mit. Eine komplexe Gewebeuntersuchung solle nun Hinweise auf Ursache und Zeitpunkt des Todes bringen. Die Auswertung dieser Untersuchung könne allerdings mehreren Wochen in Anspruch nehmen.