Biathlon: ÖSV-Herren in Staffel erneut auf Podest

Österreichs Biathleten haben auch im dritten Rennen bei der Olympiageneralprobe in Pyeongchang einen Podestplatz geholt. Das Quartett des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard und Dominik Landertinger, eroberte heute in der Staffel den zweiten Rang und landete damit wie bei der Heim-WM in Hochfilzen erneut auf dem Stockerl.

Den ersten Sieg einer ÖSV-Staffel seit Jänner 2014 verhinderte Frankreich. Schlussläufer Landertinger konnte Superstar Martin Fourcade nicht mehr gefährden.

