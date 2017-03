Erdogan wirft Deutschland „Nazi-Praktiken“ vor

Der Ton gegenüber Deutschland wird in der Türkei immer schärfer. Aus Verärgerung über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister warf der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den deutschen Behörden „Nazi-Praktiken“ vor.

„Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken“, sagte der türkische Präsident heute in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - „wir haben uns geirrt“. Vor ihm hatte bereits Justizminister Bekir Bozdag Deutschland vorgeworfen, Menschenrechte „mit Füßen zu treten“. Die kurzfristige Absage seines Auftritts in der Stadt Gaggenau bezeichnete er als „faschistisches Vorgehen“.