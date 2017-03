Familie in Frankreich vermisst: Verwandte in Gewahrsam

Nach dem mysteriösen Verschwinden einer vierköpfigen Familie in Frankreich sind zwei Verwandte vorübergehend festgenommen worden. Wie es heute hieß, befanden sich die Schwester und der Schwager des vermissten Familienvaters in Polizeigewahrsam. Die Polizei hatte die beiden bereits zu Beginn der Ermittlungen vernommen.

Das Paar wurde in der bretonischen Stadt Brest festgehalten, aus deren Nähe die vermisste Familie Troadec stammt und in deren Umgebung Gegenstände aus ihrem Besitz gefunden worden waren.

Funde über Hunderte Kilometer verstreut

Der Fall beschäftigt Frankreich seit Wochen. Das Elternpaar, der 21 Jahre alte Sohn und die 18-jährige Tochter sind seit Mitte Februar verschwunden. Im Haus der Familie im westfranzösischen Orvault nahe Nantes wurden ein blutverschmiertes Handy und zahlreiche weitere Blutspuren entdeckt. Das Blut konnte den Eltern und dem Sohn zugeordnet werden, nicht aber der Tochter.

Am Mittwoch fand eine Joggerin in der rund 270 Kilometer vom Haus der Familie entfernten bretonischen Gemeinde Dirinon eine Hose mit der Krankenkassenkarte der Tochter, in der Gegend wurden später auch eine Kreditkarte und ein Schulbuch gefunden, das dem Vater gehört, außerdem ein Leintuch. Das Auto des Sohns wurde in der Hafenstadt Saint-Nazaire bei Nantes entdeckt. Die französische Presse mutmaßte über eine „morbide Schnitzeljagd“.