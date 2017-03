Deutsche Bank stockt Kapital auf und baut um

Weniger als drei Jahre nach der letzten großen Kapitalerhöhung plant die Deutsche Bank eine weitere. Rund acht Mrd. Euro wolle sich die größte Bank Deutschlands über den Geldmarkt beschaffen, hieß es heute nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung.

Der Schritt geht mit neuen strategischen Weichenstellungen einher: Die unverkäufliche Postbank soll wieder in den Konzern integriert, dafür ein Minderheitsanteil an der Vermögensverwaltung an die Börse gebracht werden. Das Investmentbanking - der Handel sowie das Beratungs- und Finanzierungsgeschäft - sollen wieder in eine Sparte zusammengelegt werden.