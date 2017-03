Zweijähriger in Bach gestürzt - Lebensgefahr

Nach einem Sturz in die Fischach in Hallwang-Tiefenbach (Salzburg) heute Nachmittag ist ein zweijähriger Bub in kritischem Zustand. Das Kind war laut Einsatzkräften rund zehn Minuten unter Wasser.

