Erdogan: Nationalsozialismus in Deutschland „geht weiter“

Trotz scharfer Kritik an seinem NS-Vergleich hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Streit mit Deutschland noch einmal nachgelegt. „Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter“, sagte Erdogan heute Abend in Istanbul nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Einige Stunden zuvor hatte Erdogan Deutschland als Reaktion auf das Auftrittsverbot von türkischen Ministern in Deutschland „Nazi-Praktiken“ vorgeworfen. Zu Berichten, dass er selbst einen Auftritt in Deutschland plane, sagte Erdogan Anadolu zufolge: „Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme, und wenn ihr mich nicht hineinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen.“

„Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken“, hatte er zuvor in einer Rede in Istanbul gesagt. Er habe gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - „wir haben uns geirrt“. Vor ihm hatte bereits Justizminister Bekir Bozdag Deutschland vorgeworfen, Menschenrechte „mit Füßen zu treten“. Die kurzfristige Absage seines Auftritts in der Stadt Gaggenau bezeichnete er als „faschistisches Vorgehen“.

Scharfe Kritik aus der Union

Während die deutsche Bundesregierung die Vorwürfe Erdogans nicht kommentierte, griffen Unionspolitiker Erdogan heftig an. „Das ist ein unglaublicher und nicht akzeptabler Vorgang, dass der Präsident eines NATO-Mitglieds sich so über ein anderes Mitglied äußert“, sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder in der ARD. „Und vor allem einer, der mit dem Rechtsstaat ja erhebliche Probleme hat.“ Ein Verbot eines möglichen Deutschland-Besuchs von Erdogan sieht Kauder kritisch. „Ich bleibe dabei, dass wir genau nicht in diese Falle tappen dürfen“, sagte er.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bezeichnete Erdogan als „Despoten vom Bosporus“. Der Nazi-Vergleich bezeichne einen Tiefpunkt in den deutsch-türkischen Beziehungen und verlange nach einer Entschuldigung. CDU-Vize Julia Klöckner sagte der „Bild“-Zeitung (Montag-Ausgabe): „Herr Erdogan reagiert wie ein trotziges Kind, das seinen Kopf nicht durchsetzen kann.“ Der Nazi-Vergleich sei „ein neuer Höhepunkt der Maßlosigkeit. Er ist schlicht unverschämt“, erklärte sie.