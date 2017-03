OMV kauft 24,99 Prozent an Gasfeld in Sibirien

Der börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV hat einen weiteren Milliardendeal abgeschlossen. Das Unternehmen meldete heute einen Megazukauf in Sibirien. Für umgerechnet 1,75 Mrd. Euro beteiligt sich die OMV an einem Gasfeld in Westsibirien.

Konkret kauft die OMV der deutschen Uniper 24,99 Prozent an der Produktion des Juschno-Russkoje-Feldes ab, teilten beiden Unternehmen in Pflichtmitteilungen mit. Der Kaufpreis beträgt 1,85 Mrd. Dollar (1,75 Mrd. Euro). Das Juschno-Russkoje-Feld ist eines der größten Erdgasfelder Russlands und liegt in der Jamal-Nenzen-Region. Der Deal wurde bereits vom Aufsichtsrat der OMV genehmigt.

Türkei-Tochter verkauft

Die OMV hatte erst am Freitag ihren Verkauf der türkischen Tankstellentochter OMV Petrol Ofisi verkündet. Der Verkaufspreis für das vor knapp 17 Jahren privatisierte und später von der OMV aufgekaufte Unternehmen belief sich laut Pressemitteilung auf knapp 1,37 Mrd. Euro. Abnehmer ist der niederländisch-schweizerische Rohstoffriese Vitol. Für die OMV war der Verkauf unter dem Strich ein Minusgeschäft. Die Pläne seien „nicht aufgegangen“, lautet die Begründung.