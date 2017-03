FBI-Chef widerspricht US-Präsidenten

Das FBI stellt sich gegen US-Präsident Donald Trump und seine bisher in keiner Weise untermauerten Vorwürfe, sein Amtsvorgänger Barack Obama habe ihn abhören lassen. FBI-Chef James Comey forderte laut „New York Times“ das Justizministerium auf, Trumps Behauptungen offiziell zu widerrufen. Die schweren, aber unbegründeten Vorwürfe würden dem FBI einen Gesetzesbruch unterstellen, so Comeys Befürchtung. Trump hatte die Vorwürfe in Umlauf gebracht, kurz nachdem sein Justizminister Jeff Sessions wegen falscher Aussagen bei seiner Anhörung vor dem Senat zu Treffen mit russischen Vertretern unter Druck geraten war.

