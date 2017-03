Vierergipfel zu EU-Zukunft in Versailles

Die Regierungschefs von vier großen EU-Ländern - Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien - beraten heute Abend über die Zukunft der EU. Frankreichs Staatschef Francois Hollande hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sowie die Regierungschefs Italiens, Paolo Gentiloni, und Spaniens, Mariano Rajoy, ins Schloss Versailles geladen.

Hollande möchte Richtung vorgeben

Hollande hatte das Format damit begründet, dass es sich um die vier wichtigsten Länder handle: „Es ist an uns zu sagen, was wir gemeinsam mit anderen tun wollen.“ Sowohl Merkel als auch Hollande hatten zuletzt für die alte Idee eines Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten geworben - also die Möglichkeit, dass manche EU-Staaten bei einzelnen Themen enger zusammenarbeiten, ohne dass alle mitziehen müssen.

Am Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschef der EU zu ihrem Frühjahrsgipfel in Brüssel. Zum 60. Jahrestag der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft am 25. März steht dann ein Treffen in Rom an. Dabei wollen die EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung abstecken, wo die gemeinsame Reise nach dem erwarteten Austritt Großbritanniens hinführen könnte.