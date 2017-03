Israelische Soldaten erschossen Palästinenser in Ramallah

Bei einem Einsatz nahe Ramallah im Westjordanland haben israelische Soldaten in der Nacht auf heute einen Palästinenser erschossen. Die Truppen seien in ein Haus in El Bire eingedrungen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan. Der Gesuchte habe auf die Soldaten geschossen und diese hätten das Feuer erwidert, berichtete der israelische Rundfunk. Wie eine Armeesprecherin mitteilte, wollten die Soldaten den Mann in seiner Wohnung festnehmen.

Unter den Soldaten habe es keine Verletzten gegeben. Nach dem Vorfall sei es zu Ausschreitungen gekommen. Zwei weitere Palästinenser seien durch Schüsse verletzt worden. Die Berichte werden üebrprüft, so die Armeesprecherin.