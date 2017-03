Kletterer bei Felssturz in Niederösterreich getötet

Ein 20-jähriger Kletterer ist gestern am Hengstwandl in Puchberg am Schneeberg (Niederösterreich) ums Leben gekommen. Ein Felsstück löste sich und traf den Mann am Kopf. Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

