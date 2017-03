ÖGB-Präsident Foglar schlägt Robotersteuer vor

ÖGB-Präsident Erich Foglar (SPÖ) regt eine Robotersteuer an, mit der künftig staatliche Aufgaben finanziert werden sollen. „Wir brauchen eine emotionslose Debatte, wie wir die Basis für die Steuerbemessung verbreitern“, sagte Foglar dem Ö1-Morgenjournal. Die fortschreitende Digitalisierung und Dekarbonisierung machten diese Diskussion notwendig.

„Wenn der VW-Konzern demnächst seine in Pension gehenden Arbeitnehmer durch Roboter ersetzt, stellt sich die Frage, was diese Roboter in Zukunft zum Steueraufkommen und zur Aufrechterhaltung unserer Sozialleistungen beitragen können“, so Foglar.

Derzeit basierten 62 Prozent aller Steuereinnahmen auf den Lohn- und Gehaltssummen. Wenn eine Roboterstunde zwischen drei und zwölf Euro und eine menschliche Arbeitsstunde 40 Euro kostet und damit derzeit ein hohes Maß an Sozialleistungen finanziert wird, dann müsse man jetzt die Diskussion über eine Neustrukturierung des Steuersystems beginnen - „ohne dass wir unsere Wirtschaft dadurch beschädigen“, sagte der Gewerkschaftschef.

Drei Bereiche der Lohnnebenkosten

Ob Robotersteuer, Wertschöpfungsabgabe oder breitere Bemessungsgrundlage - „das Wort soll nicht der Zankapfel sein“, so Foglar. „Zum Herantasten“ an das Thema würden sich etwa drei Bereiche der Lohnnebenkosten anbieten: der für Familienförderungen eingerichtete Familienlastenausgleichsfonds, die Kommunalsteuer und die Wohnbauförderung, die derzeit überwiegend von den Arbeitgebern bezahlt werden und 9,5 Mrd. Euro oder rund acht Prozent der Lohnnebenkosten ausmachten.

Laut Foglar könnte man hier die Lohnnebenkosten um die Hälfte reduzieren und stattdessen Gewinne, Mietpacht, Zinsaufwendungen und auch ökologische und ressourcenbezogene Aspekte in die Bemessung einbeziehen.

Die von der Regierung an die Sozialpartner ausgelagerten Verhandlungen über 1.500 Euro Mindestlohn und flexiblere Arbeitszeiten nannte Foglar „sehr intensiv und sehr konstruktiv“. Die Gespräche gingen derzeit auf Expertenebene. Es gebe natürlich „Interessenunterschiede“, bis Sommer werde man sich aber einigen.