D: Kanzleramtschef verurteilt Erdogans Nazi-Vergleich

Der deutsche Kanzleramtschef Peter Altmaier hat den Nazi-Vergleich des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan als „absolut inakzeptabel“ verurteilt. „Deutschland ist in puncto Rechtsstaatlichkeit, in puncto Toleranz und Liberalität nicht zu übertreffen“, sagte der CDU-Politiker heute im ARD-„Morgenmagazin“.

Die Bundesregierung sei im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen in der Türkei. „Wir werden dafür sorgen, dass die Bedeutung und die ganze Problematik der Vorgänge der letzten Tage auch in Ankara erkannt und nachvollzogen wird“, kündigte er an.

„Wahlkampfauftritte grundsätzlich nicht verbieten“

Wahlkampfauftritte türkischer Minister sollten grundsätzlich nicht verboten werden, so Altmaier. „Aber das muss nach Recht und Gesetz vorgehen. Das muss angemeldet werden, das muss überprüft werden.“ Erdogan hatte gestern Deutschland „Nazi-Praktiken“ vorgeworfen, weil Auftritte türkischer Minister dort verboten worden waren - hauptsächlich wegen Sicherheitsbedenken.

