Kriminalrätsel vor Auflösung

Der Fall um das mysteriöse Verschwinden einer vierköpfigen Familie hat Frankreich in den vergangenen Wochen in Atem gehalten. Nun dürfte das Rätsel unmittelbar vor der Auflösung stehen: Am Montag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Schwager des Familienvaters die Tötung der Eltern und deren beider Kinder gestanden hat. Grund für die Tat soll ein bereits Jahre zurückliegender Streit in der Familie gewesen sein.

