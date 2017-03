„Für mich ist es zu spät“

Der konservative Politiker Alain Juppe will im französischen Präsidentschaftswahlkampf doch nicht als Ersatz für den in Schieflage geratenen Kandidaten Francois Fillon einspringen. Zwar stecke Fillon in einer „Sackgasse“, sagte Juppe. Er selbst sei aber nicht mehr in der Lage, das konservativ-bürgerliche Lager hinter sich zu vereinen: „Für mich ist es zu spät.“

Lesen Sie mehr …